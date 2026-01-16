Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger

Antrieb und Batteriechen

Der Renault Twingo ist als reines Stadtauto konzipiert. Daher ist nicht nur der Wendekreis (9,87 m), sondern auch die Batterie ziemlich klein. Sie hat aber für die Stadt eine vernünftige Größe, die das Fahrzeuggewicht im Rahmen hält – der Twingo bringt nur 1200 kg auf die Waage. Das ist zwar fast die Hälfte mehr als beim Vorbild, das aber nur einen kleinen Verbrenner hatte. 27,5 kWh fasst der LFP-Akku netto, was nach WLTP für 263 Kilometer reicht. Es ist Renaults erster Lithium-Eisenphosphat-Akku.