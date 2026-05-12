Italien: Video deckt illegales Pferderennen auf

Tierschützer: Rennen war Mafia-Aktion

Der Tierschützer Enrico Rizzi verbreitete das Material in den sozialen Medien, wodurch auch die Polizei auf die Missstände aufmerksam wurde. „Am vergangenen Freitagmorgen hat die Mafia in Palagonia den Staat herausgefordert, indem sie Tiere ausbeutete, um Geld zu verdienen. Ein illegales Pferderennen, bei dem die Teilnehmer Pistolen und Kalaschnikows in den Händen hielten (und sogar Schüsse abfeuerten)“, schrieb Rizzi zu dem Video. Damit wollten die Männer ihre „Herrschaft über das Gebiet“ demonstrieren, so der Tierschützer.