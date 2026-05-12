Taliban könnten in Brüssel für Tabubruch sorgen

Besuch wäre ein Tabubruch

Das Treffen scheint der erste öffentlich angekündigte Besuch von Taliban-Vertretern in Brüssel zu sein, obwohl der Sprecher sagte, er könne dies nicht bestätigen. Ein genauer Termin stehe zudem noch nicht fest und das Treffen bedeute keineswegs, dass die EU die Taliban anerkannt habe. Dennoch käme ein offizieller Besuch einem Tabubruch gleich.