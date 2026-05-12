Nachfrage nach Mietobjekten gestiegen

Weniger Baubewilligungen

Seit April 2026 gilt die Mietpreisbremse. Damit wurden etwa erstmals Regeln für die Wertanpassung bei nahezu allen Mieten festgelegt. Die Erhöhungen wurden für 2026 mit einem Prozent und für 2027 mit zwei Prozent gedeckelt. Das betrifft vor allem Altbauwohnungen und Gemeindebauten. Darüber hinaus wurden Befristungen der Mietverträge von drei auf fünf Jahre erhöht, betroffen sind alle ab 2026 geschlossenen oder erneuerten Verträge.