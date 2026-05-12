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US-Botschafter: Emirate durch Iron Dome geschützt

Außenpolitik
12.05.2026 15:04
Die Vereinigten Arabischen Emirate (Bild) sind durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron ...
Die Vereinigten Arabischen Emirate (Bild) sind durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome geschützt.(Bild: AP/Altaf Qadri)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome geschützt. Das hat jetzt der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, gesagt und damit einen entsprechenden Bericht bestätigt.

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Israels Regierung habe dem Golfstaat Batterien von Iron Dome sowie Streitkräfte geschickt, die bei der Bedienung geholfen hätten, sagte Huckabee in Tel Aviv. „Wie kommt das? Weil es eine außergewöhnliche Beziehung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel gibt, die auf den Abraham-Abkommen beruht“, führte der Botschafter weiter aus. Dieses Abkommen hatte US-Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit 2020 auf den Weg gebracht. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel.

Die Golfstaaten hätten verstanden, dass sie eine Entscheidung treffen müssten, sagte Huckabee. Sie hätten Angriffe aus dem Iran zu fürchten, nicht aus Israel. Der Iran sei der Feind. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren laut der israelischen Denkfabrik INSS während des Kriegs zusätzlich zu Israel am meisten von iranischen Raketen- und Drohnenangriffen betroffen. Das Portal „Axios“ hatte zuerst über den Einsatz der israelischen Raketenabwehr in den Emiraten berichtet.

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Die USA und Israel hatten ihren Krieg gegen die Islamische Republik am 28. Februar begonnen. Das iranische Militär reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und arabische Staaten am Golf. Seit Mitte April gilt eine Waffenruhe, die aber brüchig ist. Trump hat über die Feuerpause am Dienstag gesagt, dass sie nur noch künstlich am Leben erhalten werde. „Ich würde sie als äußerst brüchig bezeichnen (...)“, sagte er. Der Republikaner hatte zuvor bereits mehrfach gedroht, die Waffenruhe aufzukündigen. Auch die iranische Führung droht immer wieder mit neuen Attacken.

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