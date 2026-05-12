US-Botschafter: Emirate durch Iron Dome geschützt

Die USA und Israel hatten ihren Krieg gegen die Islamische Republik am 28. Februar begonnen. Das iranische Militär reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und arabische Staaten am Golf. Seit Mitte April gilt eine Waffenruhe, die aber brüchig ist. Trump hat über die Feuerpause am Dienstag gesagt, dass sie nur noch künstlich am Leben erhalten werde. „Ich würde sie als äußerst brüchig bezeichnen (...)“, sagte er. Der Republikaner hatte zuvor bereits mehrfach gedroht, die Waffenruhe aufzukündigen. Auch die iranische Führung droht immer wieder mit neuen Attacken.