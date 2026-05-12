Jeden Tag gehen 20 Firmen pleite: „Lage ist ernst“

Vierteljährlich werden die Insolvenzen sowohl im Unternehmens- als auch im privaten Bereich veröffentlicht. Für 2026 (siehe Grafik unten) ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang von 1,4 Prozent aufzuweisen. „Dennoch befinden sich die Unternehmensinsolvenzen auf einem hohen Niveau“, weiß KSV1870-Insolvenzleiter Karl-Heinz Götze, der die langjährigen Daten im Blick hat. „In den Jahren zwischen 2007 und 2009 hatten wir bis zu 7000 Insolvenzen jährlich.“