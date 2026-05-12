Aus für Österreich-Sponsor? F1-Team vor Mega-Deal

BWT-Vertrag soll nicht verlängert werden

Aktuell tritt der Rennstall unter dem Namen „BWT Alpine F1 Team“ an. Die österreichische BWT Holding war 2022 als Titelsponsor in die Formel 1 zurückgekehrt, nachdem das Unternehmen bereits von 2017 bis 2021 Sponsor des damaligen Force-India-Teams gewesen war. Mit Alpine wurde damals ein mehrjähriger Vertrag abgeschlossen, der offenbar Ende 2026 ausläuft. Laut „GPBlog“ steht eine Verlängerung derzeit nicht im Raum – und genau das könnte Gucci die Tür öffnen.