0:6 im dritten Satz! Überraschendes Aus für Zverev

Überraschendes Aus für Alexander Zverev beim ATP-Masters in Rom: Deutschlands Tennis-Star musste sich im Achtelfinale Lokalmatador Luciano Darderi mit 6:1, 6:7(10) und 0:6 geschlagen geben.
Im zweiten Satz schlug Zverev beim Stand von 5:4 zum Match auf und konnte auch vier Matchbälle im Tiebreak nicht nutzen. Am Ende ging die Nummer drei der Tennis-Welt im dritten Satz komplett unter und musste einen herben Dämpfer in seiner Vorbereitung auf die French Open hinnehmen.
Nun wartet Spaniens Shootingstar
Das italienische Publikum war hingegen aus dem Häuschen. Darderi, Nummer 20 der Welt, feierte den ersten Erfolg gegen einen Top-10-Spieler in seiner Karriere.
Im Viertelfinale trifft er nun auf den spanischen Shootingstar Rafael Jodar.
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