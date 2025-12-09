Ford und Renault wollen gemeinsam Autos bauen

Zudem wollen die beiden Konzerne bei der Produktion von Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, teilten sie am Dienstag mit. „Wir wissen, dass wir in unserer Branche um unsere Existenz kämpfen“, sagte Ford-Chef Jim Farley. Renault-Chef Francois Provost: „Die Chinesen werden bald kommen, und deshalb will ich nicht warten.“