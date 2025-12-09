Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Günstig gegen China

Ford und Renault wollen gemeinsam Autos bauen

Motor
09.12.2025 09:24
Bei Ford fehlen kleine, günstige Autos. Die sollen nun gemeinsam mit Renault entwickelt werden.
Bei Ford fehlen kleine, günstige Autos. Die sollen nun gemeinsam mit Renault entwickelt werden.(Bild: AP/Roberto Pfeil)

Renault und Ford wollen gemeinsame Sache machen, ums sich gegen die wachsende Konkurrenz aus China wappnen. Geplant ist die gemeinsame Entwicklung günstiger Elektroautos für den europäischen Markt.

0 Kommentare

Zudem wollen die beiden Konzerne bei der Produktion von Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten, teilten sie am Dienstag mit. „Wir wissen, dass wir in unserer Branche um unsere Existenz kämpfen“, sagte Ford-Chef Jim Farley. Renault-Chef Francois Provost: „Die Chinesen werden bald kommen, und deshalb will ich nicht warten.“

Das erste von zwei geplanten kleinen elektrischen Fords soll in einem Renault-Werk in Nordfrankreich produziert werden und 2028 auf den Markt kommen. 

Westliche Autobauer geraten immer mehr unter Druck durch chinesische Anbieter wie BYD oder Xpeng. Ford will mit den neuen E-Autos, die kleiner sind als seine US-Modelle, Lücken in seiner Flotte schließen. Seit 2019 hat sich der europäische Marktanteil des US-Konzerns von 6,1 auf 3,3 Prozent nahezu halbiert.

Lesen Sie auch:
BYD-Vizepräsidentin Stella Li unterhält sich in Zhengzhou blendend im Gespräch mit Journalisten.
Krone Plus Logo
Hightech und MW-Laden
BYD stürmt Europa: Was treibt Sie an, Stella Li?
19.11.2025

Renault gilt als kleinster europäischer Volumenhersteller und ist weder in China noch in den USA vertreten. Der französische Autobauer ist daher auf Partnerschaften angewiesen, um seine Werke besser auszulasten und die Entwicklungskosten für neue E-Autos zu senken. Ford kooperiert in Europa bereits mit Volkswagen bei E-Autos und Transportern.

Beide Seiten betonten, eine Fusion sei nicht geplant.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Carbon-Flügeltürer
Yangwang U9: Auf der Strecke mit BYDs Superboliden
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.547 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.148 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Ausland
Hepatitis-Epidemie besorgt unser Nachbarland
96.037 mal gelesen
Um die 3000 Fälle von Hepatitis A wurden heuer in dem Nachbarland bereits nachgewiesen, 32 ...
Mehr Motor
Mit Strom und Sprit
Mercedes GLB: So hängt er seinen Vorgänger ab
Günstig gegen China
Ford und Renault wollen gemeinsam Autos bauen
Rätsel in Russland
Warum lassen sich Tausende Porsche nicht starten?
Luxussportler
Lexus LFA: Geschoss folgt auf den V10-Boliden
Vs. Porsche & Ferrari
Toyota GR GT: Fettes Coupé mit Achtzylinder-Hybrid

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf