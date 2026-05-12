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„Vorbildlich agiert“

Feueralarm im vierten Stock: Volksschule evakuiert

Tirol
12.05.2026 15:20
Die Feuerwehr rückte an – und konnte zum Glück rasch Entwarnung geben.
Die Feuerwehr rückte an – und konnte zum Glück rasch Entwarnung geben.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag im Tiroler Schwaz: In einer Volksschule in der Innenstadt gab es Alarm wegen Brandgeruchs. Das Gebäude wurde von den Lehrern vorsorglich sofort evakuiert. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schlussendlich Entwarnung geben.

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Diesen Schultag werden die Kinder der Hans-Sachs-Schule wohl nicht mehr so schnell vergessen. Einen Feueralarm samt Evakuierung gibt es schließlich – zum Glück – nicht alle Tage.

Brandgeruch: Feuerwehr alarmiert
Kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag sei im vierten Stock des Gebäudes plötzlich Brandgeruch wahrgenommen worden, wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage bestätigte. Daraufhin wurde sofort die Feuerwehr alarmiert.

„Das Gebäude wurde vom Lehrpersonal vorbildlich evakuiert. Die Stadtfeuerwehr traf mit vier Fahrzeugen innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort ein. Nach umfassender Lageerkundung konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Technischer Defekt bei Transformator
Nach der Entwarnung konnten die Schüler zurück in die Klassenzimmer. Grund für den Brandgeruch dürfte ein technischer Defekt bei einem Transformator gewesen sein, wie die Polizei erklärte.

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