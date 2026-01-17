Renault Filante: Rückkehr ins Segment der Großen

Deutlich länger als der Espace

Der neue Filante ist eines von acht neuen Modellen, die Renault bis 2027 außerhalb Europas auf den Markt bringen will. Er richtet sich gezielt an Südkorea, wo er im Frühjahr auf den Markt kommt. Später ist soll er auch in ausgewählten Ländern Südamerikas sowie den Golfstaaten verkauft werden. Dass er nicht als SUV auftritt, hat handfeste Gründe, denn die sind im E Segment in Korea wenig gefragt. Vielmehr verbindet der Filante als Crossover Elemente von Limousine und SUV. Seine Karosserie streckt sich auf über 4,90 Meter, ist also gut 15 Zentimeter länger als der Espace, dem größten Europa-Modell der Franzosen. Da er aber eine Handbreit flacher ist und die Dachlinie zum Heck hin coupéartig ausläuft, wirkt er um einiges dynamischer.