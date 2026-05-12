Stall lichterloh in Flammen – Tiere gerettet

Feuerwehr-Großeinsatz am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Aldrans im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Eine Scheune am Areal eines Bauernhofes stand in Vollbrand. Dutzende Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an. Verletzt wurde niemand, auch die Tiere konnten gerettet werden. Die Ursache ist derzeit noch ein Rätsel.
„Brand Stall, Aldrans, Dorf“ – mit diesem Einsatztext wurde die Feuerwehr gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag via Leitstelle Tirol alarmiert. Beim Eintreffen stand die Scheune, die am Areal eines Bauernhofes steht, bereits in Vollbrand. Ausgebrochen sein dürfte das Feuer im Bereich des Dachstuhls.
Hennen aus Gebäude gerettet
Personen wurden keine verletzt und seien auch nicht gefährdet gewesen, heißt es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. „Auch Tiere kamen keine zu Schaden“, so Polizeisprecherin Julia Plank weiter. Offenbar hatten sich im Stall mehrere Hennen befunden – sie blieben allesamt unversehrt.
Gegen 5.45 Uhr konnte schließlich ,Brand aus‘ gegeben werden.
Polizeisprecherin Julia Plank
Bild: Christof Birbaumer
Die Einsatzkräfte – angerückt waren die Freiwilligen Feuerwehren Aldrans und Lans und die Berufsfeuerwehr Innsbruck – konnten die Situation unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. „Gegen 5.45 Uhr konnte schließlich ,Brand aus‘ gegeben werden“, so Polizeisprecherin Plank weiter.
Ermittlungen zur Brandursache
Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Ermittlungen laufen. Das Stallgebäude wurde offenbar komplett zerstört und ist nicht mehr zu retten. Die Feuerwehren waren mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort. Auch eine Polizeistreife und die Rettung standen im Einsatz.
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