Stall lichterloh in Flammen – Tiere gerettet

Ermittlungen zur Brandursache

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Ermittlungen laufen. Das Stallgebäude wurde offenbar komplett zerstört und ist nicht mehr zu retten. Die Feuerwehren waren mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort. Auch eine Polizeistreife und die Rettung standen im Einsatz.