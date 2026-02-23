Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?

Zwei Antriebe, drei Getriebe

Der 67 PS schwache Basisbenziner ist rausgeflogen, auch einen Diesel gibt es nicht. Der Dreizylinder-Benziner leistet 114 PS und kommt wahlweise mit manuellem Sechsganggetriebe oder Doppelkupplungsautomatik mit sechs Fahrstufen. Der für den Videofahrbericht gefahrene „Full Hybrid E-Tech 160“ leistet insgesamt 158 PS, die sich aus den 109 PS des 1,8-Liter-Vierzylinders und den 49 PS eines E-Motors addieren. Ein zusätzlicher Startergenerator sorgt für die Gangwechsel im automatischen Multimode-Getriebe, das aus zwei Übersetzungen für den E-Motor und vier für den Verbrenner insgesamt 15 Fahrzustände kombiniert.