Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich bad boy

Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?

Motor
23.02.2026 05:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Renault ist nicht alles retro, was ein Kleinwagen ist. Nach den Herzensbrechern R4R5 und Twingo zeigt die Neuauflage des Clio ein ganz anderes Gesicht: ein richtig böses. In der sechsten Generation ist Schluss mit lieblich-langweilig! Was er kann, erfahren Sie hier oben im Video-Fahrbericht!

0 Kommentare

So aggressiv ist nicht einmal der Clio R.S. aufgetreten, der ein echter Sportler war. Nun gibt schon das Basismodell mit 114 PS den Bad Boy mit Alfa-Romeo-Attitude. Auch wenn der Rhombus statt des Scudetto die Front ziert – das Design würde auch einem Vertreter der italienischen Marke gut stehen.

So aggressiv war die Front des Renault Clio noch nie!
So aggressiv war die Front des Renault Clio noch nie!(Bild: Stephan Schätzl)

Es gibt viel zu sehen und zu entdecken am neuen Clio, aber nichts wirkt überdesignt oder übertrieben. Er hat nach 17 Millionen verkauften Exemplaren und 35 Jahren einfach komplett seinen Charakter geändert. Bis hin zu 19 Zoll großen Rädern mit Niederquerschnittreifen.

Die faktischen Veränderungen sind weniger gravierend, aber dennoch deutlich. Der Clio ist in allen Dimensionen gegenüber dem Vorgänger gewachsen: in der Länge um fast sieben Zentimeter auf 4,12 Meter, in der Breite um vier Zentimeter auf 1,77 Meter. Hoch ist er jetzt 1,45 Meter, der Radstand wuchs minimal auf 2,59 Meter. Dennoch ist er kein Raumwunder. Groß gewachsene Rückbankpassagiere müssen sich mit den vorn Sitzenden arrangieren. Im Kofferraum passen 391/1176 Liter (Benziner) oder 309/1094 Liter (Hybrid) hinter die hohe (und tiefe) Ladekante.

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Stylisches Interieur
Das Layout im Cockpit entspricht grundsätzlich R4 und R5, inklusive dem unpraktischen Lenkstockhebel-Mikado rechts hinterm Lenkrad. Zwei 10-Zoll-Screens sind zu einem großen zusammengefasst (Tachodisplay im Basismodell nur sieben Zoll groß), das Bediensystem ist Google-basierend, samt -Maps und -Services, auf die man nur im Basismodell verzichten muss (macht nichts, es gibt Apple CarPlay/Android Auto).

Unangenehm sind die hinterleuchteten Plastikelemente in den Türen, die auch auf dunkelster Stufe die Person, die daneben sitzt, nachts blenden. Abhilfe schafft nur Abschalten. Die „My Safety“-Taste versöhnt zumindest den Fahrer – damit kann man per Doppelknopfdruck eine selbst zusammengestellte Assistenten-Konfiguration abrufen.

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Zwei Antriebe, drei Getriebe
Der 67 PS schwache Basisbenziner ist rausgeflogen, auch einen Diesel gibt es nicht. Der Dreizylinder-Benziner leistet 114 PS und kommt wahlweise mit manuellem Sechsganggetriebe oder Doppelkupplungsautomatik mit sechs Fahrstufen. Der für den Videofahrbericht gefahrene „Full Hybrid E-Tech 160“ leistet insgesamt 158 PS, die sich aus den 109 PS des 1,8-Liter-Vierzylinders und den 49 PS eines E-Motors addieren. Ein zusätzlicher Startergenerator sorgt für die Gangwechsel im automatischen Multimode-Getriebe, das aus zwei Übersetzungen für den E-Motor und vier für den Verbrenner insgesamt 15 Fahrzustände kombiniert.

Das Getriebe ist zwar manchmal nicht das Flotteste, variiert aber virtuos zwischen Elektro-, Verbrenner- und kombiniertem Betrieb. In der Stadt soll man bis zu 80 Prozent rein elektrisch unterwegs sein können. Tatsächlich scheint der E-Anteil sehr hoch zu sein. Es scheint sich auszuzahlen, dass sie die Batteriekapazität von 1,2 auf 1,4 kWh erhöht haben.

(Bild: Stephan Schätzl)

Gemäßigt gefahren (also überall strikt nach Tempolimit) lag der Testverbrauch bei 4,8 l/100 km. Der Realverbrauch kann leicht nach unten abweichen (bei Verzicht auf Autobahnfahrt nahe dem WLTP-Wert von 4,1 l/100 km), aber auch stark nach oben (bei Kälte und ungezügeltem Gasfuß).

Knackig, sportlich
Das Fahrwerk ist knackig abgestimmt, die Lenkung vermittelt Gefühl für die Straße. Sie ist deutlich direkter übersetzt als beim Vorgänger: Von ganz links nach ganz rechts kurbelt man jetzt 2,6 statt 3,3 Umdrehungen. Es macht Spaß, über kurvenreiche, verwinkelte Strecken zu wuseln, die 1,3 Tonnen Leermasse fallen nicht ins Gewicht. Und auch im Stadtverkehr spielt der Clio seine Stärken aus.

(Bild: Stephan Schätzl)

Wer es drauf ankommen lässt, sprintet in 8,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Bei 180 km/h regelt der Begrenzer ab – mit Dauerruckeln.

Die Preise
Der Basispreis für den Renault Clio in Weiß mit Benziner und Handschaltung ist knapp 20.000 Euro, Automatik kostet 1500 Euro Aufpreis und der Hybrid ist ab knapp 24.500 Euro zu haben. Serienmäßig sind da eine manuelle Klimaanlage, Adaptivtempomat, kein Navi, aber drahtlose Handy-Integration, Parksensoren hinten, elektrische Fensterheber und LED-Scheinwerfer.

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Die Ausstattung Techno kostet 2000 Euro extra und bringt unter anderem 16-Zoll-Alu- statt Stahlfelgen, Google-Navi und -Services, ein besseres Soundsystem, Rückfahrkamera, die blendende Ambientebeleuchtung und Klimaautomatik. Esprit Alpine hat dann um weitere 2000 Euro extra 18-Zöller, Assistenten von Querverkehr- und Totwinkelwarner bis Autopilot – der übrigens sehr gut funktioniert – und das drahtlose Handyladen.

Sitzheizung kostet auf allen Niveaus 250 Euro extra und Lenkradheizung gibt’s als Option überhaupt nur für den Hybrid in Esprit Alpine. So kommt der Testwagen auf insgesamt 31.000 Euro. Das ist viel für einen Kleinwagen, und wir liegen da mehr als 50 Prozent über dem Basispreis, aber es ist auch viel Ausstattung und allein die Sondermetallic-Lackierung Absolut-Rot kostet fast 1000 Euro.

Lesen Sie auch:
Nicht billig, aber ...
Neuer Renault 5: Das macht ihn zum großen Wurf
23.10.2024
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
10.11.2025
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
16.01.2026
Gerichtsurteil in D
Verkaufsverbot für Renault Clio und Megane droht
12.02.2026

Fahrzit
Hat der Clio das Bad-Boy-Image bekommen, weil er nur mit Verbrennern zu haben ist? Vielleicht. Aber zumindest als Hybrid kann man ihn wirklich sparsam fahren. Das hat natürlich seinen Preis. Der neue Renault Clio ist kein billiger Kleinwagen, aber er wirkt auch nicht billig. Wer einen derart sportlich gezeichneten Kleinwagen sucht, wird nich bei Alfa Romeo fündig – muss dort aber noch tiefer in die Tasche greifen.

Warum?
Aufregendes Design
Feines Fahrverhalten
Sparsamer Hybrid

Warum nicht?
Blendendes Ambiente-Licht

Oder vielleicht …
… Alfa Romeo Junior, Opel Corsa, Peugeot 208, VW Polo, Toyota Yaris, Skoda Fabia, Seat Ibiza

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
23.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Plötzlich bad boy
Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?
Knäckebrot süß-sauer
Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten
Edition 50
Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler
Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Mehr Motor
Plötzlich bad boy
Neuer Clio: Ist das noch Renault oder schon Alfa?
Plus der Welt-Sieger
Die Bestseller der größten Automärkte der Welt
Vorbild BMW M5
Audi RS5: Hybrid-Hammer pulverisiert Konkurrenz
Baskisches Bike
BBM Hiro: 15 Minuten laden für die nächste Etappe
Spannendes Programm
Diese Tore öffnet Polestar in den nächsten Jahren

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf