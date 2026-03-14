So bekommen Sie ihre Kinder vom Handy weg

Jugendliche in Österreich verbringen im Durchschnitt mehr als vier Stunden täglich am Smartphone. Soziale Medien wie Instagram, TikTok oder Snapchat sind dabei zentraler Kommunikationsraum: Trends werden verfolgt, Videos geteilt, Inhalte gepostet oder durch Feeds gescrollt. Die Jugend-Value-Studie 2023 des Instituts für Jugendkulturforschung zeigt, welchen Stellenwert das Gerät einnimmt: Rund 90 Prozent der Jugendlichen nennen das Smartphone als wichtigstes Freizeitmedium für soziale Interaktionen und Medienkonsum.