So bekommen Sie ihre Kinder vom Handy weg

Das Handy und damit verbundene Inhalte gehören selbst bei den Jüngsten längst zur Tagesroutine. Wissenschaftlicher Konsens herrscht darüber, dass der übermäßige Konsum die Entwicklung der Kinder beeinträchtigt. Krone+ hat sich angesehen, wie Sie Ihre Kids vom Handy wegbringen.
Jugendliche in Österreich verbringen im Durchschnitt mehr als vier Stunden täglich am Smartphone. Soziale Medien wie Instagram, TikTok oder Snapchat sind dabei zentraler Kommunikationsraum: Trends werden verfolgt, Videos geteilt, Inhalte gepostet oder durch Feeds gescrollt. Die Jugend-Value-Studie 2023 des Instituts für Jugendkulturforschung zeigt, welchen Stellenwert das Gerät einnimmt: Rund 90 Prozent der Jugendlichen nennen das Smartphone als wichtigstes Freizeitmedium für soziale Interaktionen und Medienkonsum.
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