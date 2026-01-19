Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitsgefahr

Computerspiele: Schon Kinder bekommen Herzprobleme

Gesund
19.01.2026 06:30
Legen Sie mit Ihrem Kind Bildschirmzeiten fest. Für 9-12-jährige werden maximal 90 Minuten, für ...
Legen Sie mit Ihrem Kind Bildschirmzeiten fest. Für 9-12-jährige werden maximal 90 Minuten, für 12-16jährige maximal 2 Stunden pro Tag empfohlen.(Bild: LP)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Österreichs Kinderärzte warnen: Je mehr Zeit der Nachwuchs am Computer, vor der Spielkonsole oder in digitalen Welten verbringt, umso höher ist sein Risiko für früher Herz-Kreislaufprobleme.

0 Kommentare

Kinder komplett aus digitaler Nutzung von Medien herauszuhalten, ist mittlerweile unmöglich geworden. Nicht nur, weil Computer, Handy und Co. den Alltag in der Gesellschaft dominieren, auch deshalb, weil der Nachwuchs den vernünftigen Umgang damit erlernen soll.

Doch meist wird die tägliche Bildschirmzeit weit überschritten. Aktuelle Studien zeigen, dass schon Kleinkinder bis sechs Jahre 1-1,5 Stunden pro Tag vor dem Monitor verbringen. Das steigert sich bis zum Alter von 16-19 Jahren auf durchschnittlich sechs Stunden.

Vor einem neuen gesundheitsgefährdenden Aspekt von zu exzessivem Nutzen digitaler Geräte warnt nun die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, ÖGKJ (www.kinderarzte-Im-Netz.at).

Herzleiden werden begünstigt

„Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Ursachen für Krankheit und vorzeitige Todesfälle. Ihre Wurzeln liegen oft bereits in der Kindheit. Kardiometabolische Risikofaktoren begünstigen ein frühes Auftreten dieser Erkrankungen“, klärt OÄ Dr. Arnika Thiede von der  Arbeitsgruppe Entwicklungs- und Sozialpädiatrie sowie Neuropädiatrie der ÖGKJ. Das bedeutet, dass sich etwa Blutdruck-, Cholesterin- oder Insulinwerte verschlechtern.

Bereits jede zusätzliche Stunde täglicher Bildschirmzeit macht sich bemerkbar. Drei zusätzliche Stunden pro Tag gingen einer dänischen Studie zufolge, die im Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde, mit messbar ungünstigeren Werten bei mehreren Herz-Kreislauf-Risikofaktoren einher als bei jenen, die auf weniger Stunden kamen.

Herz-Kreislauferkrankungen stellen den weltweit häufigsten Auslöser frühzeitiger Krankheits- und ...
Herz-Kreislauferkrankungen stellen den weltweit häufigsten Auslöser frühzeitiger Krankheits- und Todesfälle dar.(Bild: natali_mis - stock.adobe.com)

Auch Schlafstörungen treten vermehrt auf. Und das zu einer Lebensphase, wo Kinder und Jugendliche im Wachstum sind. Als Ursache wird vermutet, dass abendliche Bildschirmnutzung den zirkadianen Rhythmus stört, die Melatoninproduktion verzögert und die Schlafdauer verkürzt. In der Folge kann es zu hormonellen Veränderungen, gesteigertem Appetit und Gewichtszunahme kommen. Das wiederum bedingt Adipositas.

Lesen Sie auch:
Tablet, Handy &amp; Co. können bei Kleinkindern Schaden anrichten.
Krone Plus Logo
Entwicklungsbremse
Wie Tablet, Handy & Co. Kleinkindern schaden
08.11.2025
Verzicht lohnt sich
Handyfreier Abend verbessert Schlaf und Schulnoten
01.10.2025
Krone Plus Logo
„Gesunde“ Nutzung
Bildschirmzeiten klug geregelt: Tipps für Eltern
14.08.2024

Erholung und Schlaf fehlen
Darüber hinaus wird diskutiert, dass intensive digitale Reize mit einer erhöhten Aktivierung des sympathischen Nervensystems einhergehen könnten. Diese gesteigerte Aktivierung kann das Abschalten erschweren und damit Erholung und Schlafqualität beeinträchtigen.

Eine Begrenzung der Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen sowie die Förderung gesunder Schlafgewohnheiten könnten daher dazu beitragen, mögliche negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel zu reduzieren. Einschlafzeit und Gesamtschlafdauer stehen dabei insbesondere im Kindesalter in engem Zusammenhang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Mehr Gesund
Gesundheitsgefahr
Computerspiele: Schon Kinder bekommen Herzprobleme
„Helfen rettet Leben“
Stromschlag: Hier müssen Ersthelfer aufpassen
Krone Plus Logo
Heißhunger senken
Wie man Kampf gegen die Zuckergier gewinnen kann
Saures Aufstoßen
Volksleiden Reflux: Was hilft, wann Gefahr droht
Untertags schlafen
Ein Nickerchen bringt‘s: Powernap macht schlau!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf