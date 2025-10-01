Handyfreier Abend verbessert Schlaf und Schulnoten

Für die Studie, die im Fachblatt „Discover Public Health“ veröffentlicht wurde, haben die Forscherinnen und Forscher Antworten von über 300 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren untersucht. Die Jugendlichen füllten einen Fragebogen zu ihren Schlafgewohnheiten und den Regeln ihrer Eltern bezüglich Bildschirmnutzung aus.