So wurden Österreicher um 26 Millionen erleichtert

Irreführende Online-Werbung für „gewinnbringendes“ Investment

Es war in ebenjenem Jahr 2023, als immer mehr Meldungen beim Bundeskriminalamt eintrafen. Von dubiosen gefälschten Videos, in denen Bundespräsident Alexander Van der Bellen, „Millionenshow“-Moderator Armin Assinger, „ZiB 2“-Moderator Armin Wolf oder auch Ex-Skistar Hermann Maier angeblich ein Investment bewarben. 250 Euro müsse man Minimum investieren, die Rendite könne mehr als 20.000 Euro betragen. Die Betrüger wussten, wie sie in den Videos mit den Emotionen der Betrogenen spielen können. Viele von ihnen haben sich aus Scham bis heute nicht gemeldet.