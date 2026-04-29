Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Begeisterung nach Rede

Trump: „Briten können stolz auf Charles sein“

Außenpolitik
29.04.2026 21:36
Der britische König Charles und US-Präsident Donald Trump prosteten sich am Dienstag beim Dinner ...
Der britische König Charles und US-Präsident Donald Trump prosteten sich am Dienstag beim Dinner zu.(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rede von König Charles III. vor dem US-Kongress hat hohe Wellen geschlagen. Im Vorfeld war die Sorge groß, dass das Königspaar zum Spielball des US-Präsidenten Donald Trump werden könnte. Doch jetzt nach der Rede ihres Königs sind die Briten begeistert – und Trump auch.

0 Kommentare

Am Dienstag hatte König Charles einen historischen Auftritt: Er hielt eine Rede vor dem US-Kongress, in der er die Bedeutung der NATO und der Verteidigung der Ukraine betonte – damit stellte er sich klar gegen die Idee des US-Präsidenten Donald Trump, der aus der NATO austreten will.

Nach seiner Rede sind sich die britischen Medien und Trump einig, beide sind voll des Lobes für den britischen König. „Ich finde, die Menschen im Vereinigten Königreich können stolz auf ihn sein“, sagte der US-Präsident, offenbar nicht getroffen von Charles‘ Kritik an ihm. „Ich finde, er ist ein hervorragender Repräsentant seines Landes.“

„Hätte uns wahrscheinlich in der Iran-Frage geholfen“
US-Präsident Donald Trump zufolge hätte Charles anders auf den Krieg im Iran reagiert als die britische Regierung. „Wenn es nach ihm ginge, hätte er uns wahrscheinlich in der Iran-Frage geholfen“, sagte Trump. Auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg hätte der britische König Trump zufolge eher auf die Anweisungen der USA gehört

König Charles während seiner Rede im US-Kongress
König Charles während seiner Rede im US-Kongress(Bild: EPA/KYLIE COOPER / POOL)

„Diplomatische Meisterleistung“
Positive Worte für Charles fanden auch die britischen Zeitungen. Charles habe mit seiner Rede eine „diplomatische Meisterleistung“ vollbracht, schrieb etwa die „Daily Mail“. Die Rede sei voller Charme und Humor, aber auch harter Wahrheiten gewesen.

„Makellos sitzender Nadelstreifanzug“
Auch Kolumnistin Sarah Baxter kam ins Schwärmen. „Die Rede vor dem Kongress war die Rede seines Lebens“, schrieb sie im „i Paper“. Charles habe sie „mit Bravour in einem makellos sitzenden Nadelstreifanzug“ gehalten. Trump sei vom britischen König „gedemütigt“ worden, „immer wieder wies der König ihn zurecht“, schrieb die Kolumnistin.

Nach den Sorgen im Vorfeld, seien die Briten jetzt stolz auf Charles, meinte Sarah Smith, US-Korrespondentin der BBC. Er habe die Rede mit viel Humor gehalten und sie sei politischer gewesen als im Vorfeld gedacht.

Lesen Sie auch:
König Charles garnierte seine Rede mit kleinen, charmanten Seitenhieben, die für Gelächter ...
Frecher Seitenhieb
Charles: Würdet „ohne uns Französisch sprechen“
29.04.2026
Historischer Auftritt
Charles vor US-Kongress: „Brauchen Zusammenhalt“
28.04.2026
Aufregung um Foto
Trump tätschelt neben Charles Melanias Gesäß
29.04.2026

Sorge im Vorfeld
Zuletzt hatte der US-Präsident den britischen Premierminister Keir Starmer immer wieder verbal angegriffen. Trump gilt zwar als großer Fan der britischen Royals, aber auch als unberechenbar. Viele waren deswegen besorgt, dass Trump das Königspaar beim Besuch in den USA vorführen könnte.

Jetzt scheinen die Briten aber beruhigt –  und stolz auf ihren Monarchen. Auch Trump bekräftigte – allerdings noch vor Charles‘ Rede: „In den Jahrhunderten seit unserer Unabhängigkeit gab es für die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten.“ Charles und Königin Camilla gaben sich in der Tat Mühe, eine enge Verbindung mit den USA zu demonstrieren. Camilla trug etwa eine Brosche, die die Flaggen beider Nationen eng miteinander verschlungen zeigte. 

Der ehemaliger New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg mit König Charles und Königin Camilla ...
Der ehemaliger New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg mit König Charles und Königin Camilla in New York(Bild: AFP/JEENAH MOON)

Blumen für Opfer vom 11. September 2001
Am Mittwoch, dem dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA besuchte der britische König Charles in New York die Gedenkstätte für die fast 3000 Todesopfer der Anschläge vom 11. September 2001 besucht. Zusammen mit Königin Camilla und dem früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg legte er einen Strauß weißer Rosen und eine handgeschriebene Notiz an einem der Wasserbecken im neuen World Trade Center ab.

„Wir ehren das Andenken derjenigen, die am 11. September 2001 auf so tragische Weise ihr Leben verloren haben“, schrieb der König und bekundete seine „bleibende Solidarität mit dem amerikanischen Volk angesichts seines großen Verlustes“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
29.04.2026 21:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
179.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
160.805 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
132.662 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1425 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1330 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1211 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Mehr Außenpolitik
Begeisterung nach Rede
Trump: „Briten können stolz auf Charles sein“
Nach „Krone“-Bericht
Kneissl: „Österreichs Medien von mir besessen“
Parteien uneins, aber:
Spritpreisbremse dürfte um Monat verlängert werden
Royale Zäsur in London
Die letzten „edlen Lords“ fliegen aus dem Oberhaus
Klamme Kommunen
Gemeindefusionen: NEOS wollen eine offene Debatte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf