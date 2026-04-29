Trump: „Briten können stolz auf Charles sein“

Jetzt scheinen die Briten aber beruhigt – und stolz auf ihren Monarchen. Auch Trump bekräftigte – allerdings noch vor Charles‘ Rede: „In den Jahrhunderten seit unserer Unabhängigkeit gab es für die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten.“ Charles und Königin Camilla gaben sich in der Tat Mühe, eine enge Verbindung mit den USA zu demonstrieren. Camilla trug etwa eine Brosche, die die Flaggen beider Nationen eng miteinander verschlungen zeigte.