Österreicher gerät im grenznahen Bayern in Bergnot

Die Bergwachten Bad Reichenhall und Teisendorf-Anger haben am Dienstagabend einen 39-jährigen Österreicher von der Burgruine Karlstein gerettet, der gegen 19.20 Uhr einen Notruf abgesetzt und dann angegeben hatte, bereits eine Stunde zuvor aufgrund einer Erkrankung abgestürzt zu sein und schmerzbedingt nicht mehr ohne Hilfe absteigen zu können.