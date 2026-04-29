E-Firmenwagen privat zu nutzen, wird bald teurer

Versteckte Steuererhöhung

E-Firmenwagen sollen weiterhin gegenüber Verbrennerautos steuerlich begünstigt bleiben, aber nicht mehr gänzlich von der Versteuerung als Sachbezug befreit werden, betonte das Finanzministerium. Kurzum: Arbeitnehmern mit E-Firmenwagen, die diesen auch privat nutzen, bleibt durch den Wegfall des Steuerprivilegs weniger Nettogehalt. Die Details sind, wie bei vielen anderen Punkten des Budgets, noch offen.