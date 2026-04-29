Ärztin klagt an: „Ist alles von der ÖGK gesteuert“

„Die Planstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wurde bereits zur Nachbesetzung ausgeschrieben, leider erfolglos.“ Es ist dieser eine Satz der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Doris Steiger-Bauer wütend macht. Karl Freimüller, Gynäkologe in Marchtrenk, schließt seine Praxis mit Anfang Juli. Es fand sich allerdings kein Nachfolger, daher muss die 15.000-Einwohner-Stadt im Bezirk Wels-Land bald ohne Frauenarzt auskommen.