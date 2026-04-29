Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen den Waldbrand

Nicht besser, aber auch nicht schlechter

Die Lage ist nicht viel besser geworden, aber hat sich zumindest nicht verschlechtert, sagt Buchgraber am Mittwochnachmittag. „Es sind immer noch 70 Hektar betroffen.“ Pflanzen und Tiere fielen dem Brand zum Opfer. Aus der ganzen Steiermark sind Florianis angereist. „1700 waren es insgesamt“, so Buchgraber. „Wir tun alles, um der Lage Herr zu werden.“