Atletico Madrid gegen Arsenal – ab 21 Uhr LIVE

„Es ist außergewöhnlich, wieder einmal im Halbfinale zu stehen. Wir haben großes Vertrauen in unsere Spielweise, sind bereit und werden gegen eine großartige Mannschaft alles geben“, sagte Atletico-Trainer Diego Simeone. Das „riesige Ziel“, einmal die Trophäe stemmen zu dürfen, verfolgt er bereits seit seinem Amtsantritt im Dezember 2011. Druck verspürt er aber keinen. „Es ist ein Fußballspiel, und letztendlich sind es die Fußballer, die diese Spiele entscheiden.“ Einer davon ist Koke, der den Anpfiff herbeisehnt. „Je näher der Tag rückt, desto mehr verspürt man dieses nervöse Kribbeln im Bauch, wie beim ersten Date mit einem Mädchen, das man mag“, erläuterte Atleticos Kapitän.