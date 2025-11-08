Wie Tablet, Handy & Co. Kleinkindern schaden

Dr. Wolfram Geyer, Facharzt für Augenheilkunde, macht deutlich: Kurzsichtigkeit im Kindesalter ist nicht nur eine Frage der Brille. Je früher sie beginnt, desto stärker schreitet sie im Laufe des Lebens fort – mit erhöhtem Risiko für Folgeerkrankungen wie Netzhautablösungen oder Makuladegeneration. Woran viele Eltern nicht denken: Das kann später die Berufswahl einschränken, denn zahlreiche Tätigkeiten, von Piloten bis hin zu Chirurgen, setzen ein sehr gutes Sehvermögen voraus.