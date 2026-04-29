Maibaum in Gols kurz vor dem Stichtag zersägt

Wird es in Gols am 30. April abends einen Maibaum geben? Der Bürgermeister sagt ja. Und lädt jeden ein mit der Gemeinde zu feiern.
Ursprünglich ein Fruchtbarkeitssymbol und Schutz gegen böse Geister, markiert der Baum heute den Beginn des Frühlings und Gemeinschaftssinn.
In den verschiedenen Gemeinden im ganzen Burgenland gibt es diverse Gruppierungen, die für den Maibaum zuständig sind. In Gols hatten sich die neun Burschen des Rekruten-Jahrganges 2008 bemüht einen schönen Maibaum vorzubereiten. Gelagert wurde er im Bauhof der Gemeinde.
In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte allerdings dort ein und sägten das gute Stück in der Mitte auseinandern. Darüber ist man in Gols – verständlicherweise – alles andere als begeistert. „Das ist sehr ärgerlich und klar ist auch: So etwas ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei wurde verständigt und geht der Sache nach“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Gleichzeitig lassen sich die Rekruten und auch die Verantwortlichen der Marktgemeinde diese Tradition nicht nehmen: Das Maibaumaufstellen soll wie geplant heute am Hauptplatz stattfinden. Dafür hat man alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Beginn ist um 18 Uhr. Danke an alle, die kurzfristig mithelfen, dass es ein Fest geben wird“, so Brandstätter. „Wir freuen uns auf viele Besucher.“
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