Maibaum in Gols kurz vor dem Stichtag zersägt

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte allerdings dort ein und sägten das gute Stück in der Mitte auseinandern. Darüber ist man in Gols – verständlicherweise – alles andere als begeistert. „Das ist sehr ärgerlich und klar ist auch: So etwas ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei wurde verständigt und geht der Sache nach“, so Bürgermeister Kilian Brandstätter. Gleichzeitig lassen sich die Rekruten und auch die Verantwortlichen der Marktgemeinde diese Tradition nicht nehmen: Das Maibaumaufstellen soll wie geplant heute am Hauptplatz stattfinden. Dafür hat man alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Beginn ist um 18 Uhr. Danke an alle, die kurzfristig mithelfen, dass es ein Fest geben wird“, so Brandstätter. „Wir freuen uns auf viele Besucher.“