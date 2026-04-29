Bizarre Rasen-Posse vor CL-Hit Atletico – Arsenal

Halbfinal-Tag in der Champions League - und bei Arsenal liegen die Nerven ganz offensichtlich blank! Noch in der Stunde vor dem Beginn des Schlagerspiels bei Atlético Madrid sorgten die Engländer für Aufsehen, weil sie den Rasen im „Riyadh Air Metropolitano“-Stadion für zu hoch befanden, einen Trick von Coach Diego Simeone zugunsten seiner Mannschaft befürchtend. Allerdings zu Unrecht …