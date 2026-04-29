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Bizarre Rasen-Posse vor CL-Hit Atletico – Arsenal

Champions League
29.04.2026 21:32
Man traut Atleti-Coach Diego Simeone offensichtlich alle möglichen Tricks und Unsportlichkeiten ...
Man traut Atleti-Coach Diego Simeone offensichtlich alle möglichen Tricks und Unsportlichkeiten zu …(Bild: AP/Jose Breton)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Halbfinal-Tag in der Champions League - und bei Arsenal liegen die Nerven ganz offensichtlich blank! Noch in der Stunde vor dem Beginn des Schlagerspiels bei Atlético Madrid sorgten die Engländer für Aufsehen, weil sie den Rasen im „Riyadh Air Metropolitano“-Stadion für zu hoch befanden, einen Trick von Coach Diego Simeone zugunsten seiner Mannschaft befürchtend. Allerdings zu Unrecht …

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Hintergrund der Befürchtung waren wohl Vorkommnisse in den vergangenen Wochen und Monaten, als Gastmannschaften im Heimstadion von Atletico Madrid wiederholt die Beschaffenheit des Spielfelds kritisiert hatten.

Thematisiert worden waren u.a. eben die Höhe oder die Bewässerung des Rasens …

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Einhaltung aller entsprechenden Regeln bestätigt
Wie der spanische Journalist Guillem Balague gegenüber „CBS Sport“ erklärte, hätten UEFA-Verantwortliche schließlich eine Messung der Rasen-Höhe vorgenommen – und die Einhaltung aller entsprechenden Regeln bestätigt.

Letztlich sei man auf einen Durchschnitt von 26 Millimetern gekommen – der Maximalwert von 30 Millimetern sei nicht überschritten worden.

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