Bizarre Rasen-Posse vor CL-Hit Atletico – Arsenal

Halbfinal-Tag in der Champions League - und bei Arsenal liegen die Nerven ganz offensichtlich blank! Noch in der Stunde vor dem Beginn des Schlagerspiels bei Atlético Madrid sorgten die Engländer für Aufsehen, weil sie den Rasen im „Riyadh Air Metropolitano“-Stadion für zu hoch befanden, einen Trick von Coach Diego Simeone zugunsten seiner Mannschaft befürchtend. Allerdings zu Unrecht …
Hintergrund der Befürchtung waren wohl Vorkommnisse in den vergangenen Wochen und Monaten, als Gastmannschaften im Heimstadion von Atletico Madrid wiederholt die Beschaffenheit des Spielfelds kritisiert hatten.
Thematisiert worden waren u.a. eben die Höhe oder die Bewässerung des Rasens …
Einhaltung aller entsprechenden Regeln bestätigt
Wie der spanische Journalist Guillem Balague gegenüber „CBS Sport“ erklärte, hätten UEFA-Verantwortliche schließlich eine Messung der Rasen-Höhe vorgenommen – und die Einhaltung aller entsprechenden Regeln bestätigt.
Letztlich sei man auf einen Durchschnitt von 26 Millimetern gekommen – der Maximalwert von 30 Millimetern sei nicht überschritten worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.