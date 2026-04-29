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Großer Löscheinsatz

Plantage mit Christbäumen ging in Flammen auf

Oberösterreich
29.04.2026 20:01
Eine Fläche von rund 3000 Quadratmeter war betroffen.
Eine Fläche von rund 3000 Quadratmeter war betroffen.(Bild: FOTOKERSCHI/FEUERWEHR PEHIGEN)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Auf einer Christbaumplantage in Frankenburg am Hausruck (OÖ) ist Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Die lange Trockenheit und der starke Wind begünstigten die Ausbreitung der Flammen, sagt Andreas Reifetshammer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frankenburg. Rund 2000 Weihnachtsbäume standen in Flammen.

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Gegen 13.30 Uhr gab es am Mittwoch in Frankenburg am Hausruck Brandalarm. Auf einer Christbaumplantage war ein Brand ausgebrochen, der sich auf einer Fläche von etwa Quadratmetern ausbreitete.

Die Einsatzteams von insgesamt 15 Feuerwehren eiten zum Brandort. Starker Wind erleichterte für sie die Löscharbeiten nicht gerade. Da in dem Gebiet eine Wasserknappheit herrschte, wurden drei Zubringerleitungen gelegt.

Für den Löscheinsatz wurden drei Zubringerleitungen gelegt.
Für den Löscheinsatz wurden drei Zubringerleitungen gelegt.(Bild: FOTOKERSCHI/FEUERWEHR PEHIGEN)

Laut Andreas Reifetshammer, dem Einsatzleiter der FF Frankenburg, musste eine Schneise geschlagen werden, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Das brachte schließlich den gewünschten Erfolg.

Noch am Nachmittag konnte Brand aus vermeldet werden. Brandermittler suchten anschließend nach den Ursache für das Feuer. Am Abend war die Brandursache aber noch unklar. Schätzungen zufolge verbrannten etwa 2000 kleine und größere Christbäume. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

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