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Wilde Szenen

Bis zu 70 km/h: Flucht mit E-Rollern vor Polizei

Tirol
29.04.2026 20:50
MIt einem E-Roller (Symbolbild) fuhren die Personen davon.
MIt einem E-Roller (Symbolbild) fuhren die Personen davon.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Turbulente Szenen am Mittwochnachmittag in Innsbruck: Bei einer Polizeikontrolle ergriffen mehrere Lenker von E-Rollern die Flucht, teils in haarsträubendem Tempo durch die Stadt. Drei Personen konnten letztlich geschnappt werden.

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Gegen 17.05 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife in Innsbruck, einige E-Roller-Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erkennen der Beamten ergriffen sämtliche Personen umgehend die Flucht. Dabei begingen mehrere Verwaltungsübertretungen und setzten äußerst riskante Fahrmanöver.

Der Polizei gelang es, drei Beteiligte zu fassen (Symbolbild)
Der Polizei gelang es, drei Beteiligte zu fassen (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Laut Polizei wurden dabei Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht. Im Zuge der Fahndung konnte eine der flüchtenden „Stuntmen“ angehalten werden. Die weiteren Beteiligten wurden im Nachhinein ausgeforscht.

Drei Personen letztlich gefasst
Dabei handelt es sich um zwei 13-jährige Einheimische sowie einen 44-jährigen Mann aus dem Kosovo. Die zur Flucht verwendeten E-Roller wurden einer technischen Überprüfung auf einem Rollenprüfstand unterzogen. Aufgrund der festgestellten Motorleistung und der erzielbaren Höchstgeschwindigkeit wurden sämtliche Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge klassifiziert. Nach Abschluss der Ermittlungen werden mehrere Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet.

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