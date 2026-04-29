Bis zu 70 km/h: Flucht mit E-Rollern vor Polizei

Turbulente Szenen am Mittwochnachmittag in Innsbruck: Bei einer Polizeikontrolle ergriffen mehrere Lenker von E-Rollern die Flucht, teils in haarsträubendem Tempo durch die Stadt. Drei Personen konnten letztlich geschnappt werden.
Gegen 17.05 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife in Innsbruck, einige E-Roller-Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erkennen der Beamten ergriffen sämtliche Personen umgehend die Flucht. Dabei begingen mehrere Verwaltungsübertretungen und setzten äußerst riskante Fahrmanöver.
Laut Polizei wurden dabei Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreicht. Im Zuge der Fahndung konnte eine der flüchtenden „Stuntmen“ angehalten werden. Die weiteren Beteiligten wurden im Nachhinein ausgeforscht.
Drei Personen letztlich gefasst
Dabei handelt es sich um zwei 13-jährige Einheimische sowie einen 44-jährigen Mann aus dem Kosovo. Die zur Flucht verwendeten E-Roller wurden einer technischen Überprüfung auf einem Rollenprüfstand unterzogen. Aufgrund der festgestellten Motorleistung und der erzielbaren Höchstgeschwindigkeit wurden sämtliche Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge klassifiziert. Nach Abschluss der Ermittlungen werden mehrere Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.