Bis zu 70 km/h: Flucht mit E-Rollern vor Polizei

Drei Personen letztlich gefasst

Dabei handelt es sich um zwei 13-jährige Einheimische sowie einen 44-jährigen Mann aus dem Kosovo. Die zur Flucht verwendeten E-Roller wurden einer technischen Überprüfung auf einem Rollenprüfstand unterzogen. Aufgrund der festgestellten Motorleistung und der erzielbaren Höchstgeschwindigkeit wurden sämtliche Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge klassifiziert. Nach Abschluss der Ermittlungen werden mehrere Anzeigen an die zuständigen Behörden erstattet.