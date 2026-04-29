Jungstar Jodar lässt Sinner in Madrid schwitzen!

Spaniens starker Tennis-Teenager Rafael Jodar hat dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner auf dem Weg ins Halbfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid einiges abverlangt!
Der 19-Jährige lieferte dem 24-jährigen Italiener am Mittwoch einen starken Kampf – auch vor den Augen einiger Real-Madrid-Stars wie Jude Bellingham oder Thibaut Courtois.
Letztlich setzte sich Sinner mit 6:2, 7:6(0) in knapp zwei Stunden durch – es war sein 21. Sieg in Serie. Der unterlegene Jodar wurde mit großem Applaus auch von Bellingham und dessen Real-Kollegen verabschiedet.
Nun gegen Fils oder Lehecka
Im Halbfinale trifft Sinner auf den Franzosen Arthur Fils (Nr. 21) oder den Tschechen Jiri Lehecka (11).
Die zweite Halbfinal-Paarung wird am Donnerstag in den Partien Casper Ruud (NOR-12) gegen Alexander Blockx (BEL) und Flavio Cobolli (ITA-10) gegen Alexander Zverev (GER-2) ermittelt.
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