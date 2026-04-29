Trump und Putin offen für Feuerpause auf Zeit

Trump sagte im Weißen Haus hingegen, er habe Putin in einem „langen“, „guten“ Gespräch „eine kleine Waffenruhe“ vorgeschlagen – „und ich glaube, er könnte das tun“. Trump wurde auch gefragt, ob der Iran-Krieg oder der russische Krieg gegen die Ukraine eher enden werde. Seine Antwort: „Ich weiß es nicht.“ Vielleicht lägen die Kriege in einem ähnlichen Zeitplan. „Ich glaube, die Ukraine ist militärisch gesehen geschlagen“, sagte er.