Spritpreisbremse dürfte um Monat verlängert werden

Drei Parteien, drei verschiedene Wünsche

Auch die Gespräche zur Spritpreisbremse verlaufen holprig – besonders wenn es um die Frage geht, wie es nach dem Mai weitergehen soll. Denn die Volkspartei wird kaum zulassen, dass langfristig in den Markt eingegriffen wird. Aus Verhandlerkreisen hieß es zudem, dass die NEOS ein Auslaufen mit Juni anstreben. Und sollte der Iran-Krieg und damit die hohen Spritpreise noch anhalten, dürfte die SPÖ auf ein Fortführen pochen.