Der bekannte US-Historiker Timothy Snyder hat jetzt in seiner Kritik an Trumps Iran-Krieg ein Tabu offen angesprochen: „Selbstmord einer Supermacht“ – vom Volk selbst gewählt. Schlagworte des Versagens: Eine Oligarchen-Elite, die ihr eigenes Interesse über das Wohl und die Zukunft der Nation stellt; ein Versagen der öffentlichen und finanziellen Verwaltung; ein Zertrümmern der internationalen Ordnung, in welcher einmal die USA in der Mitte gestanden waren.