Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Selbstmord einer Supermacht“

Kolumnen
29.04.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Donald Trump hat die Welt in eine Krise sondergleichen gelotst – doch aus China kein Wort. Dort hält man sich an die Vorgabe von Napoleon: „Hindere niemals einen Gegner daran, Fehler zu machen.“

Nicht einmal der Ausfall von 40 Prozent des für China bestimmten Öls aus dem Golf kann die Führung in Peking aus der Ruhe bringen. Das Reich der Mitte hat nicht nur die größten strategischen Ölreserven der Welt angelegt, es ruht auch in seiner Gewissheit, das Erbe der USA als Weltmacht anzutreten – rascher als ursprünglich prognostiziert.

Der bekannte US-Historiker Timothy Snyder hat jetzt in seiner Kritik an Trumps Iran-Krieg ein Tabu offen angesprochen: „Selbstmord einer Supermacht“ – vom Volk selbst gewählt. Schlagworte des Versagens: Eine Oligarchen-Elite, die ihr eigenes Interesse über das Wohl und die Zukunft der Nation stellt; ein Versagen der öffentlichen und finanziellen Verwaltung; ein Zertrümmern der internationalen Ordnung, in welcher einmal die USA in der Mitte gestanden waren.

Der Iran-Krieg – Macht ohne Strategie – kann einmal als der Kipppunkt in den Geschichtsbüchern stehen (ähnlich wie der katastrophale Sizilienfeldzug des alten Athen). Der Verfall amerikanischer Autorität zeigt sich schon allein darin, dass Alexander Lukaschenko, der Westentaschendiktator von Belarus, über die USA spöttelt: „Wenn sie schon mit dem Iran nicht fertigwerden, wie dann mit China?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
29.04.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
178.502 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
160.085 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
132.494 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1538 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1425 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1329 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Auf dem Trockenen
„Krone“-Kommentar
Wie Parteien untergehen
„Krone“-Kommentar
Der echte und der falsche König
„Krone“-Kommentar
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
„Krone“-Gastkommentar
100 Jahre Risiko
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf