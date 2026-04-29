Kneissl: „Österreichs Medien von mir besessen“

Holprige Wege durch den Schneesturm

Auch wenn Kneissl auf Telegram einräumt: „Sicher ist das russische Dorf härter als das französische Dorf.“ Um in die Stadt Rjasan, wo sie einer ihrer Lehrtätigkeiten nachgeht, zu gelangen, müsse sie „nur“ zwei Stunden pro Strecke mit dem Auto fahren. Auf Straßen, die „gelinde gesagt herausfordernd sind“, schrieb die Wahlrussin am Dienstagabend auf Telegram. „Heute Morgen fuhr ich die Hunde und mich durch einen weiteren Schneesturm auf den holprigen Straßen“, erzählt Kneissl aus ihrem Alltag. Dennoch sei das viel einfacher zu bewerkstelligen als ihre monatliche Arbeitsreise in die nördliche Metropole Sankt Petersburg.