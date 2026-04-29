Mode-Alarm bei „Der Teufel trägt Prada 2“

Kultfilm-Comeback mit Stil: „Der Teufel trägt Prada 2“ ist nach 20 Jahren endlich zurück im Kino. Bei der Österreich-Premiere in der Millennium City wurde der rote Teppich zum echten Mode-Laufsteg. Was wohl Kultfigur Miranda Priestley zu den Promi-Outfits sagen würde? Mehr dazu im Video.