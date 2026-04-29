Vier Jahre Doping-Sperre für Chelsea-Ass Mudryk

Vier Jahre Sperre wegen eines Doping-Vergehens: Es ist ein extrem hartes Urteil, mit dem sich Chelsea-Ass Mykhailo Mudryk konfrontiert sieht – und gegen das er nun juristisch vorgeht! Die Sperre geht zurück auf einen auffälligen Befund in einer routinemäßigen Urin-Probe im Spätherbst 2024. Seit damals durfte der Ukrainer weder für Chelsea spielen noch mit dem Team trainieren …
Gegen die nach einer vorläufigen Suspendierung durch den englischen Fußball-Verband ausgesprochene maximal mögliche Vier-Jahres-Sperre legte Mudryk nun Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein. Der inzwischen 25 Jahre alte Offensiv-Spieler hatte stets betont, „dass er niemals wissentlich verbotene Substanzen eingenommen“ habe. Er wisse, dass er „nichts falsch gemacht habe, und ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann“, so Mudryk Ende 2024 auf Instagram.
Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro
Chelsea hatte den Stürmer im Jänner 2023 für eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro von Schachtjor Donezk verpflichtet. Die Ukrainer sollten demnach 70 Millionen Euro und 30 Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen erhalten. Der Vertrag des 23-jährigen in London läuft bis zum Sommer 2031. Er kam bisher über die Rolle als Einwechselspieler nicht hinaus – und wird aller Voraussicht nach bei den „Blues“ auch nie mehr Fuß fassen können …
Neben den Doping-Sorgen kommt bei Mudryk dazu, dass er auch dann, wenn er spielen hatte dürfen, kaum für Akzente hatte sorgen können. 10 Tore und 11 Vorlagen in 73 Pflichtspielen waren nicht dazu geeignet, die Millionen schwere Investition großartig zu rechtfertigen.
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