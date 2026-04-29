Vier Jahre Doping-Sperre für Chelsea-Ass Mudryk

Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro

Chelsea hatte den Stürmer im Jänner 2023 für eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro von Schachtjor Donezk verpflichtet. Die Ukrainer sollten demnach 70 Millionen Euro und 30 Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen erhalten. Der Vertrag des 23-jährigen in London läuft bis zum Sommer 2031. Er kam bisher über die Rolle als Einwechselspieler nicht hinaus – und wird aller Voraussicht nach bei den „Blues“ auch nie mehr Fuß fassen können …