Bildschirmzeiten klug geregelt: Tipps für Eltern

Das britische Royal College of Paediatrics and Child Health hält indes dagegen, dass es „unmöglich“ sei, „umfassende Leitlinien oder Grenzwerte“ zur Bildschirmzeit festzulegen, da deren Wirkung stark vom Kontext abhänge und die Beweislage unsicher sei. Doch gibt es Mittel und Wege, wie unsere Kleinsten Fernseher, Smartphone oder Tablet auf eine richtige, also „gesunde“ Art und Weise nutzen können?