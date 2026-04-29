Klagenfurter will den Tischtennis-Verband retten

Viel Wirbel herrschte zuletzt im Österreichischen Tischtennisverband! Nach dem Rücktritt von Präsident Gotschke stellt sich nun ein Kärntner für das Amt des Präsidenten auf. Er kann auf die Rückendeckung der heimischen Top-Spieler zählen.
Vorwürfe von psychischer Gewalt gegen Funktionäre, Missbrauchsvorwürfe gegen einen Ex-Trainer, ein Förderstopp und der Rücktritt von Präsident Wolfgang Gotschke. Der österreichische Tischtennisverband gab zuletzt kein gutes Bild ab.
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