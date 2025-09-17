Bei diesem Sex-Event sind nur Frauen willkommen

Sex ist in Österreich längst auch Frauensache! Die Zeiten, in denen man Männern zuschrieb, mehr Libido und ausgefallenere Fantasien und Fetische zu haben, scheinen endgültig vorbei zu sein – stattdessen rückt die weibliche Lust immer mehr in den Mittelpunkt. Der Markt reagierte längst und mit vielen verschiedenen Angeboten nur für Sie. Eines davon ist die „Pure Pleasure“ – ein Event, das Ausstellerinnen, Vorträge, Showprogramm und Workshops miteinander vereint und am 10. und 11. Oktober zum zweiten Mal in Wien stattfindet.