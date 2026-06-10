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Hartberg nimmt Form an

Gerüchte um Stürmer – Hilfe bei der Infrastruktur

Fußball National
10.06.2026 18:30
Hartbergs Millionen-Aktie Elias Havel hat angeblich in Italien großes Interesse geweckt.
Hartbergs Millionen-Aktie Elias Havel hat angeblich in Italien großes Interesse geweckt.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Ehe am 22. Juni seine dritte Trainer-Ära beim TSV Hartberg auch am Rasen richtig losgeht, gab Markus Schopp der „Krone“ ein Update über die Vorbereitungen seines erneuten Comebacks. Das Trainerteam des Grazers ist komplett, in puncto Infrastruktur gibt‘s eine große Erleichterung.

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Am 22. Juni pfeift Markus Schopp in Hartberg seine dritte Trainer-Ära beim TSV an – wegen des 80-jährigen Klubjubiläums wird’s interessante, aber weniger Testspiele geben als bisher: „Wir brauchen die Zeit für die Trainingsinhalte.“ In seinem neuen Trainer-Staff gibt’s viel Sturm-Personal: Schopps neuer Co-Trainer ist mit Sargon Duran der Ex-Assistent von Jürgen Säumel und Fabio Ingolitsch, dazu wird der Ex-Hartberg-Profi und frühere Deutschland-Legionär Manuel Prietl zur Kampfmannschaft hochgezogen. Christoph Glashüttner (zuletzt Sturm) feiert als Athletiktrainer sein Comeback. Besonders erfreulich aber für Chefcoach Schopp: „Wir haben ab sofort einen Trainingsplatz exklusiv nur für die Kampfmannschaft!“ Es muss nicht mehr mit den Schulklassen „geteilt“ werden.

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