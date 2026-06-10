Gerüchte um Stürmer – Hilfe bei der Infrastruktur

Am 22. Juni pfeift Markus Schopp in Hartberg seine dritte Trainer-Ära beim TSV an – wegen des 80-jährigen Klubjubiläums wird’s interessante, aber weniger Testspiele geben als bisher: „Wir brauchen die Zeit für die Trainingsinhalte.“ In seinem neuen Trainer-Staff gibt’s viel Sturm-Personal: Schopps neuer Co-Trainer ist mit Sargon Duran der Ex-Assistent von Jürgen Säumel und Fabio Ingolitsch, dazu wird der Ex-Hartberg-Profi und frühere Deutschland-Legionär Manuel Prietl zur Kampfmannschaft hochgezogen. Christoph Glashüttner (zuletzt Sturm) feiert als Athletiktrainer sein Comeback. Besonders erfreulich aber für Chefcoach Schopp: „Wir haben ab sofort einen Trainingsplatz exklusiv nur für die Kampfmannschaft!“ Es muss nicht mehr mit den Schulklassen „geteilt“ werden.