Nach US-Rausschmiss: Schiri in Somalia gefeiert

Zuvor war bekannt geworden, dass Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation der Grund für die verweigerte Einreise des für die WM vorgesehenen Schiedsrichters waren. Die Überprüfung am Flughafen in Miami habe bei Artan „Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen“ ergeben, teilte ein namentlich nicht genannter US-Regierungsvertreter dem Nachrichtensender CNN mit. Einzelheiten habe er nicht genannt.