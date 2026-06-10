Hausarzt-Zwang bringt Patienten nur Nachteile

ELGA als ungelöste Baustelle

Kritik üben die Fachärzte auch an der elektronischen Gesundheitsakte ELGA. Viele Befunde aus dem niedergelassenen Bereich seien nach wie vor nicht einsehbar. Das führe dazu, dass Untersuchungen doppelt durchgeführt werden müssen. „Hat ein Patient wenige Tage zuvor bereits eine Blutabnahme beim Hausarzt gemacht, sehen wir das oft nicht. Dann müssen Untersuchungen wiederholt werden“, schildern die Ärzte den Praxisalltag. Das koste Zeit, Geld und Nerven.