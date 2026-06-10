Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden

Seit einigen Wochen ist es fix: Mathias Theiner verlässt Austria Salzburg. Der 28-Jährige wechselte einst 2019 zu den Violetten und avancierte zum Leistungsträger. Über längere Zeit trug der Südtiroler auch die Kapitänsbinde und hatte großen Anteil daran, dass den Maxglanern der Aufstieg in die 2. Liga gelang. In der abgelaufenen Spielzeit nahm Theiner dann nur mehr eine Nebenrolle ein, kam dennoch auf 22 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs.