Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden

Einige Vereine hätten ihn gerne in der kommenden Saison in den eigenen Reihen gehabt. Jetzt steht fest, wohin Mathias Theiner nach seinem Abgang bei Austria Salzburg wechselt. Der Innenverteidiger trägt in der Zukunft das Trikot des SV Grödig.
Seit einigen Wochen ist es fix: Mathias Theiner verlässt Austria Salzburg. Der 28-Jährige wechselte einst 2019 zu den Violetten und avancierte zum Leistungsträger. Über längere Zeit trug der Südtiroler auch die Kapitänsbinde und hatte großen Anteil daran, dass den Maxglanern der Aufstieg in die 2. Liga gelang. In der abgelaufenen Spielzeit nahm Theiner dann nur mehr eine Nebenrolle ein, kam dennoch auf 22 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs.
Austria Salzburgs Ex-Leistungsträger wieder vereint
Nun steht laut „Krone“-Infos fest, wohin es den Innenverteidiger verschlägt. Grödig soll die neue Heimat des Austria-Aufstiegshelden werden. Theiner trifft dort auf zwei weitere ehemalige Langzeit-Austrianer. Alexander Schwaighofer wechselte im Winter zum Ex-Bundesligisten, bei Luka-Nils Sandmayr steht längst fest, dass er mit Saisonbeginn die Schuhe für die Truppe von Arsim Deliu schnüren wird.
Auch weitere Vereine hätten die frühere Nummer 5 der Austria gerne in den eigenen Reihen gesehen. Am Ende machte aber Grödig das Rennen. Wie wohl auch in der Salzburger Liga, wo man eine Runde vor Schluss zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Hallein hat.
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