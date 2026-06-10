Papst Leo segnet den höchsten Kirchturm der Welt

König Felipe VI. empfing den Papst am Abend an der Sagrada Família. Große Menschenmengen hatten zuvor die Fahrtstrecke Leos gesäumt, als dieser sich in seinem Papamobil langsam der Basilika näherte. Der Pontifex betete zunächst in der Krypta der Basilika am Grab von Antoni Gaudí. Anschließend feierte Leo in der Sagrada Família die Messe zum 100. Todestag des Baumeisters des einzigartigen Wahrzeichens der katalanischen Hauptstadt und segnete den fertiggestellten Kirchturm.