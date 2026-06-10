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Endlich geht es los!

So bunt wird die WM-Eröffnungsfeier in Mexiko

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
10.06.2026 23:05
Popstar Shakira wird heute den offiziellen WM-Song erstmals live aufführen.
Popstar Shakira wird heute den offiziellen WM-Song erstmals live aufführen.(Bild: Krone KREATIV/REUTERS/Luis Cortes)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Donnerstag geht es endlich los: Die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und USA startet um 21 Uhr mit der Partie Mexiko gegen Südafrika. Zuvor geht die mit Spannung erwartete Eröffnungsfeier über die Bühne (mit dem sportkrone.at-Ticker sind Sie live dabei).

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Popstar Shakira wird bei der großen Show in Mexiko-Stadt den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ erstmals live aufführen. Gemeinsam mit Co-Sänger Burna Boy wird die Kolumbianerin vor den Fans im Aztekenstadion der mexikanischen Hauptstadt auftreten.

Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)
Shakira
Shakira(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)

„Fest des Fußballs“
„Der mit Spannung erwartete Auftritt wird auf ein unvergessliches Eröffnungsspiel einstimmen, das Fans aus aller Welt zu einem Fest des Fußballs, der Musik und der Kultur zusammenbringt“, verkündete die FIFA.

J Balvin
J Balvin(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Künstler wie Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs und Alejandro Fernández werden ebenfalls auftreten.

Lila Downs
Lila Downs(Bild: AP/Berenice Bautista)

Sorgen wegen möglichem Wetterchaos
Der Auftakt in die WM könnte am Donnerstag gleich zum Härtetest für die Fußballfans werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen. Der mexikanische Wetterdienst warnt für Donnerstag vor starken Niederschlägen und Gewittern in der Millionenmetropole. 

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Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Pensionsreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten.

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