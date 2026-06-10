So bunt wird die WM-Eröffnungsfeier in Mexiko

Sorgen wegen möglichem Wetterchaos

Der Auftakt in die WM könnte am Donnerstag gleich zum Härtetest für die Fußballfans werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen. Der mexikanische Wetterdienst warnt für Donnerstag vor starken Niederschlägen und Gewittern in der Millionenmetropole.