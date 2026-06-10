Silicon Alps rückt Region ins Zentrum Europas

Als bundesländerübergreifende Allianz, die gemeinsam forschen, für Innovationen sorgen und Arbeitsplätze schaffen will, wurde der Silicon Alps Cluster vor zehn Jahren gegründet.

Der Silicon Alps Cluster ist ein Public-Private-Partnership österreichischer Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand zur Entwicklung und Positionierung der Elektronik- und Mikroelektronikbranche an den Standorten Kärnten (Europastraße 12 in Villach) und Steiermark.

Projektpartner der ersten Stunde waren unter anderem Infineon, AT&S, Lam Research und Ortner Reinraumtechnik.

Als Mitinitiator der Silicon Europe Alliance ist Silicon Alps heute Teil eines europäischen Netzwerks von 14 Elektronikclustern mit mehr als 3000 Unternehmen und Forschungspartnern.

„Mit den geplanten Regions of Excellence bietet der gerade veröffentlichte EU Chips Act 2.0 zusätzliche Chancen, Südösterreich als führende Halbleiterregion Europas weiter zu stärken“, so Robert Gfrerer von Silicon Alps.