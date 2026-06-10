Der Kampf um David Alaba wird zum Balanceakt

„Servus, genießt ihr es hier? Es gibt Schlimmeres, oder?“, riss David Alaba den Small Talk mit den Journalisten an der Outlinie an. Die logische „Wie geht es dir?“-Frage lächelte er mit einem „Alles gut!“ weg. Es war ein lockerer Moment nach dem Training am Sonntag. Da hat Alaba ein paar Übungen mit Sportwissenschafter Zallinger auf dem Rasen absolviert. Mittlerweile ist der 33-Jährige wieder voll ins Training eingestiegen. Aber ganz Fußball-Österreich fragt sich: Wie fit ist unser Kapitän?