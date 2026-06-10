Der Kampf um David Alaba wird zum Balanceakt

Um bei der WM spielen zu können, absolvierte David Alaba dank des ÖFB seit Monaten ein spezielles Training. Trotzdem sind für den 33-Jährigen bei der Endrunde drei Spiele in elf Tagen wohl unmöglich. So steht es um den zuletzt angeschlagenen Teamkapitän.
„Servus, genießt ihr es hier? Es gibt Schlimmeres, oder?“, riss David Alaba den Small Talk mit den Journalisten an der Outlinie an. Die logische „Wie geht es dir?“-Frage lächelte er mit einem „Alles gut!“ weg. Es war ein lockerer Moment nach dem Training am Sonntag. Da hat Alaba ein paar Übungen mit Sportwissenschafter Zallinger auf dem Rasen absolviert. Mittlerweile ist der 33-Jährige wieder voll ins Training eingestiegen. Aber ganz Fußball-Österreich fragt sich: Wie fit ist unser Kapitän?
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