Englands Testspiel wegen Unwetter verschoben

Wegen eines heftigen Unwetters kann die WM-Generalprobe der englischen Nationalmannschaft gegen Costa Rica nicht wie geplant angepfiffen werden.
Der Anstoß in Orlando im US-Bundesstaat Florida wurde zunächst um eine Stunde verschoben. Ursprünglich sollte die Begegnung um 22 Uhr MESZ beginnen, aber Starkregen und Blitze ließen das nicht zu.
England trifft zum WM-Auftakt am Mittwoch nächste Woche auf Kroatien. Orlando ist beim Turnier kein Spielort.
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