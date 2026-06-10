Das ist der Italiener, der „Artemis 3“ pilotiert

Ein Novum für die NASA: Der Italiener Luca Parmitano ist der erste europäische Astronaut, der auf einer „Artemis“-Mission dabei sein wird. Kommendes Jahr pilotiert der 49-Jährige im Rahmen von „Artemis 3“ das „Orion“-Raumschiff. Wer ist der Italiener, der Europa im All vertreten wird? Krone+ stellt ihn näher vor.