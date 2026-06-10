Am Sonntag droht ein neuer „Krieg der Sterne“

Vor zehn Jahren gab es bei Mercedes riesigen Ärger, als in Barcelona Lewis Hamilton und Nico Rosberg crashten. Am Sonntag kämpft George Russell gegen Kimi Antonelli beim Formel 1-Grand-Prix in der katalanischen Metropole um seine Titelchance. So stehen dieses Mal die Vorzeichen.
Krieg der Sterne! Die Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg hat eine neue Dimension erreicht! Solche oder ähnliche Schlagzeilen rauschten vor exakt zehn Jahren nach dem Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Catalunya durch den weltweiten Blätterwald.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.