Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Christkindl-Briefe

65-Jähriger soll historische Post gefälscht haben

Oberösterreich
10.06.2026 20:00
Der mutmaßliche Fälscher stand in Wels vor dem Richter.
Der mutmaßliche Fälscher stand in Wels vor dem Richter.(Bild: Constantin Handl)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein 65-jähriger Hausruckviertler musste sich am Landesgericht Wels wegen schweren Betrugs verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, Briefe aus der Nachkriegszeit verfälscht und gewinnbringend verkauft zu haben. Dabei soll er äußerst geschickt vorgegangen sein.

0 Kommentare

Mangelnde Fingerfertigkeit kann man einem 65-jährigen Angeklagten nicht vorwerfen. Der Hausruckviertler soll gewerbsmäßig sogenannte „Christkindlbelege“ verfälscht und im Anschluss über Internet-Plattformen gewinnbringend verkauft haben. Bei den Zeitdokumenten handelt es sich um im 1950 eröffneten Sonderpostamt Steyr-Christkindl abgestempelte Einschreibbriefe. Speziell die Kuverts aus den ersten Jahren sind in Sammlerkreisen sehr begehrt und werden um 600 bis 800 Euro das Stück gehandelt.

Aufwändig gefälscht
Doch zurück zu den Anklagepunkten: Bei den ihm vorgeworfenen Fälschungen soll der 65-Jährige äußerst geschickt vorgegangen sein, denn die mutmaßlichen Betrügereien blieben von 2014 bis 2022 unentdeckt. Er soll die originalen Briefmarken entfernt, durch andere ersetzt und mit nachgemachten Stempelabschlägen entwertet haben. Um die Fälschungen noch „echter“ aussehen zu lassen, habe der 65-Jährige Stockflecken mit Wasserfarbe auf die Zahnspitzen der Briefmarken aufgemalt und Aufkleber gefälscht.

Sammler als Geschädigte
Laut Anklagebehörde sei mit den Fälschungen ein Verkaufserlös von rund 79.000 Euro erzielt worden. Nicht alle Abnehmer sind bekannt, einige geschädigte Sammler waren als Zeugen geladen. Vor Gericht zeigte sich der 65-Jährige nicht geständig. Vielmehr gab er an, die Kuverts im Keller seines Vaters gefunden zu haben.

Schöffen sollen Urteil fällen
An mehreren Verhandlungstagen kamen neben Zeugen auch ein Sachverständiger zu Wort. Sollte das Schöffengericht den Angeklagten schuldig sprechen, droht wegen schweren Betrugs eine Haftstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren. Der Prozess war bis in die Abendstunden anberaumt, zu Redaktionsschluss stand noch kein Urteil fest.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.853 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
90.362 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
89.590 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1682 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1172 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Oberösterreich
Christkindl-Briefe
65-Jähriger soll historische Post gefälscht haben
Diensthund stoppte ihn
Mann ging mit gezücktem Messer auf Polizisten los
Weltpremiere kommt
Tanz Linz: Liebespaar bekommt zweite Chance
Sport Tv Logo
Technik-Revolution
In Zukunft checkt der VAR sogar auch Eckbälle
„Das ist Frotzelei“
Streiks legen Chemiepark und die Lenzing lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf