65-Jähriger soll historische Post gefälscht haben

Aufwändig gefälscht

Doch zurück zu den Anklagepunkten: Bei den ihm vorgeworfenen Fälschungen soll der 65-Jährige äußerst geschickt vorgegangen sein, denn die mutmaßlichen Betrügereien blieben von 2014 bis 2022 unentdeckt. Er soll die originalen Briefmarken entfernt, durch andere ersetzt und mit nachgemachten Stempelabschlägen entwertet haben. Um die Fälschungen noch „echter“ aussehen zu lassen, habe der 65-Jährige Stockflecken mit Wasserfarbe auf die Zahnspitzen der Briefmarken aufgemalt und Aufkleber gefälscht.